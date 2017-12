Ataque com espada deixa 3 mortos em santuário de Tóquio

Tóquio – Um ataque com espada samurai em um santuário xintoísta de Tóquio, deixou três mortos e uma pessoa gravemente ferida. O crime ocorreu no templo de Tomioka Hachiman.

De acordo com a polícia, o agressor Shigenaga Tomioka, de 56 anos, acompanhado pela namorada, no momento em que sua irmã mais velha Nagako, de 58 anos, chega de carro, é surpreendida e assassinada com golpes de espada. Após isso, a namorada do agressor, Mariko, perseguiu por mais de 100 metros o motorista da irmã que fugiu quando viu o assassinato, e o feriu no braço com uma espada. Mesmo gravemente machucado, ele conseguiu fugir e não corre risco de morte.

Ainda não satisfeito, Shigenaga matou sua companheira e depois se suicidou com a mesma espada. Além da katana de 80 centímetros, os policiais encontraram próximo do corpo do agressor dois canivetes e uma espada curta.

Nagako sucedeu o seu irmão no posto de sacerdote principal do templo, em 2001, pois seu irmão Shigenaga teria sido retirado do cargo. Insatisfeito com a decisão, enviava constantemente cartas com ameaças de morte para a irmã. Shingenaga e Nagako pertencem à família Tomioka, que administrou por gerações o templo desde sua fundação em 1627.

De acordo com a polícia japonesa, o crime foi motivado pela disputa sucessória.