Cobrança de imposto florestal foi aprovado pelo governo e entrará em vigor no ano de 2024

O Partido Liberal Democrata junto com seu aliado, o novo Komeito concordaram em inserir a cobrança do imposto florestal a partir do ano de 2024.

O imposto florestal de 1.000 ienes será usado para manutenção das florestas, mas grande parte dessa arrecadação será para a recuperação da região destruída pelo tsunami, em Fukushima.

Além disso, também foi confirmado a cobrança da taxa de 1.000 ienes referente ao “imposto de promoção ao turismo”, para todas as pessoas que viajarem para fora do país, esta taxa entrará em vigor no ano de 2019.