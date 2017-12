Cristiano Ronaldo conquista quinta bola de ouro!

Cristiano Ronaldo conquistou a quinta Bola de Ouro da carreira, igualando-se a Lionel Messi no topo da lista dos melhores de sempre.

Após o anúncio, muitas foram as reações do Mundo do futebol, começando por Portugal.

O presidente da Liga enalteceu a conquista de Ronaldo.

Parabéns, Cristiano. Parabéns Portugal (…) Sentimos muito honrados com mais este momento de sucesso, que premeia o mais talentoso desportista português da atualidade! Já quase sem palavras para saudar as conquistas de Cristiano Ronaldo. Sua capacidade de se manter no topo do mundo é ímpar, comentou Pedro Proença.

A cerimônia de entrega do prémio de melhor jogador do mundo, atribuído pela revista France Football, decorreu na Torre Eiffel, em Paris, e fez o português escalar mais um degrau rumo ao Olimpo. A vitória não foi propriamente surpresa, já que 2017 correu de feição ao madeirense: além dos golos em catadupa, Cristiano e o Real Madrid ganharam a Liga Espanhola e sagraram-se bicampeões da Liga dos Campeões, um feito inédito (mais um) no atual modelo da competição.

Num total de 30 finalistas, Cristiano Ronaldo bateu largamente a concorrência e diz não querer ficar por aqui, almejando mais conquistas…