De cada quatro pessoas que passam fome no mundo uma é criança

No mundo, 815 milhões de pessoas passam fome, sendo que uma em cada quatro (200 milhões) é uma criança com menos de 5 anos de idade e entre os países que mais sofrem com a desnutrição, são os envolvidos em confrontos armados.

São dados o relatório “A Súplica pela Fome” (na tradução livre), divulgado pela Oxfam.

Somente no Iêmen, por causa dos conflitos decorrentes, 17 milhões de pessoas sofrem com a falta de alimentos.

Na Nigéria, são cinco milhões de moradores famintos. Mudanças climáticas também estão entre as causas principais da subnutrição. Na Etiópia, 12,5 milhões de pessoas não são alimentadas.

Nessas áreas de crise, onde a Oxfam trabalha diariamente, a intervenção para garantir o acesso à comida, abrigo, recursos e formação necessária para resistir a eventos climáticos mais extremos e imprevisíveis, pode fazer a diferença na vida e na morte de milhares de famílias. “Hoje, alcançamos cinco milhões de pessoas dentre os países atingidos pelas crises mais graves do planeta, mas podemos fazer mais”…declarou Roberto Barbieri, diretor geral da Oxfam Itália.

Uma campanha de Natal foi criada chamada “O quão grande é a sua mesa?”. O objetivo é arrecadar fundos para assegurar a alimentação à população atingida pelas crises humanitárias e pela fome e tentar reverter o agravamento da falta de comida.