Dia 16 de dezembro, Banda AM FM apresenta Rock & Roll Sensation

A Am Fm é uma banda de pop- rock formada há 10 meses, que há 4 anos foi idealizada por três amigos que costumavam se encontrar em um bar para se divertir.

Com o engajamento musical compartilhavam o desejo de formar uma banda.

No início passaram por diversas dificuldades, inclusive com o entrosamento de novos integrantes, mas mesmo diante das dificuldades, persistiram, pois tinham esse sonho, e assim iniciaram a Banda AmFm.

Amante do Pop-rock Marcelo Houchi, o vocalista inspira-se em Dinho Ouro Preto grande astro da banda Capital Inicial.

“Gostamos de tocar Jota Quest, Capital Inicial, Lulu Santos, Legião Urbana, Bon Jovi, U2, Pink Floyd king of Leon’s, Linkin Park, Nirvana, Guns Roses, Police, mas nossa maior alegria é tocar tudo que a galera pede”.

Apesar do Rock não estar tão em evidência, como os demais gêneros musicais, os integrantes apostam no estilo que a banda carrega, pois oferecem ao público, músicas de qualidade e que resgatam a nostalgia da galera em seus shows.

Este ano tocaram na festa do Brasil em Nagoya e ficaram muito felizes com o carinho em que o público os recebeu. A banda conta que “Valeu a viagem, foram várias horas de estrada, alguns nem dormiram, mas o resultado foi gratificante. Poder cantar e ver a galera interagindo foi muito emocionante.”

Mas o grupo não ficou só por aí. Em outubro deste ano, foram Vencedores do Press Awards Japão 2017, na categoria “Banda brasileira atuando no Japão”.

O que era apenas um sonho, hoje virou realidade. Com muita fé, pensamento positivo e muito trabalho o grupo possui algumas músicas autorais, e já tem o projeto de gravar um CD em breve.

Atualmente a banda se apresenta 2 vezes por mês, mas pretendem crescer ainda mais e divulgar a banda por todo território japonês.

Para encerrar o ano com chave de ouro a banda AM FM preparou uma linda festa, e espera por todos vocês!

Dia 16 de dezembro

Horario: 23:00

Local: Gunma-ken Oura-gun Oizumi-machi Nishi-koizumi 5-5-7 Ribaston 3F