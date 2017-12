Explosão em Nova Iorque deixa 4 feridos

A explosão ocorreu no dia 11, por volta das 21:20 hrs (horário do Japão), em Manhattan, Nova Iorque, na interseção da Oitava Avenida com a Rua 42 e obrigou a evacuar várias linha de metrô.

O causador da explosão foi um homem de 27 anos, identificado pela polícia, como sendo Akayed Ullah, de Brooklyn, que terá sido inspirado pelo auto-proclamado Estado Islâmico.

Ullah vive nos EUA há sete anos e, segundo um antigo comissário da polícia nova-iorquina, afirmou que o suspeito “queria detonar o engenho em nome do ISIS”. No entanto, o grupo terrorista ainda não reinvindicou o ataque desta segunda-feira.

A polícia deteve Ullah que foi transportado para o hospital. O atacante foi o ferido com mais gravidade do acontecimento, tendo sofrido algumas lesões e queimaduras, mas, como todos os outros feridos, não se encontra em perigo de vida e confessou para a polícia que ele próprio havia construído o engenho explosivo na companhia eléctrica em que trabalha.