Impostos serão reduzidos de empresas que elevarem salários no Japão

Investir em melhorias para a produtividade também poderá gerar descontos fiscais.

O Governo deve iniciar a partir de 2018 o novo incentivo fiscal com o objetivo de ativar as duas citadas engrenagens, considerada essenciais na estratégia econômica de crescimento conhecido como “Abenomics”, e que até agora tinham evitado.

As empresas no Japão que aumentarem os salários de seus funcionários ou que investirem na produtividade ganhará descontos fiscais de até 20%, segundo um plano do governo japonês de incentivo fiscal que deverá iniciar no próximo ano fiscal.

Apesar de o setor privado ter lucro recorde nos últimos anos, isto não aumentou os salários até o nível desejado pelo Governo e nenhum investimento foi feito para melhorar a produtividade.

Aumentos salariais são fundamentais para empurrar para cima o fraco consumo doméstico e, consequentemente, os preços ao consumidor e assim conseguir alcançar a meta de 2% de inflação ao ano pretendida pelo Banco do Japão.

O Governo do primeiro-ministro Shinzo Abe tem se esforçado para completar o desejado círculo de crescimento da terceira maior economia mundial, que também adoece com um índice de produtividade menor em relação às maiores potências globais.