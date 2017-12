Menina de 8 anos é esfaqueada por mãe de amigo de classe

Uma mulher de 41 anos foi presa por ter esfaqueado uma menina de 8 anos, em uma residência da cidade de Ikoma/Nara, a menina era amiga de seu filho.

O crime aconteceu no dia 7 por volta das 16:00. Chisaka Lie de 41 anos, esfaqueou a menina que estava em sua casa brincando com seu filho.

No momento do crime, o filho da assassina, não estava por perto e não viu como tudo aconteceu. As duas, parecem ter ficado sozinhas, quando a assassina esfaqueou a menina no peito, várias vezes com uma faca de cozinha.

A menina foi levada consciente ao hospital.

No local do crime, foi encontrada a faca, cheia de sangue. E não há dúvidas de que a mãe de seu amigo, seja culpada pelo crime.

De acordo com moradores do bairro, a família teria se mudado recentemente para aquela casa. A polícia agora investiga os motivos do crime.