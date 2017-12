Ônibus de Turismo bate em barra de ferro limitadora de altura e alguns passageiros ficam feridos

O acidente aconteceu em Hokkaido, na cidade de Hakodate, por volta das 18:30 do dia 11, onde um ônibus de turismo tentou atravessar por baixo de uma ponte e atingiu a barra de ferro que limita a altura permitida.

No momento do acidente, havia turistas chineses, o guia turístico e o motorista, totalizando 28 pessoas, onde 5 ou 6 ficaram levemente feridos.

O local permite a passagem de veículos de até 3 metros de altura e o ônibus teria cerca de 3,80 metros.

A polícia investiga a causa do acidente e acredita que o motorista do ônibus cometeu algum engano entre as medidas do ônibus e a altura permitida do local.