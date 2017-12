Tentativa de assalto na cidade de Tsu termina com uma pessoa ferida

Tsu/Mie – Um homem tentou assaltar uma mulher no estacionamento de um banco e na fuga feriu um homem que tentou agarrá-lo.

De acordo com os policiais, uma mulher de 25 anos foi surpreendida na saída do banco Hyakugo de Hisai no machi, por volta das 14:50 do dia 10. O homem dizia: “Me passa o dinheiro se não eu te mato”.

A mulher resistiu ao assalto e o ladrão fugiu sem levar nada. Um homem de 78 anos que passava pelo local, escutou os gritos da mulher e tentou agarrar o ladrão que fugia e foi atingido no pulso, por uma faca.

O ladrão que segue foragido, parecia ter por volta de 20 anos e estava com um boné azul escuro.