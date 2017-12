Tóquio faz homenagem aos 20 anos da adoção do “Protocolo de Kyoto”

A famosa torre Skytree, em Tóquio, foi desligada às 19:00 do dia 11 de dezembro em comemoração aos 20 anos do “Protocolo de Kyoto”.

Vinte anos se passaram desde que o acordo foi firmado pelo Japão, onde se propôs reduzir a emissão de gases causadores do efeito estufa e o consequente aquecimento global.

O evento onde se apagaram as luzes, foi realizado em vários locais da cidade de Tóquio.

Na loja Starbucks, foi distribuído porta copos que brilhavam no escuro, para que as pessoas pudessem apreciar o momento em que as luzes foram apagadas.